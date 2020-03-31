Подземку будут закрывать в 22:00

Метрополитен Северной столицы с 1 апреля переходит на более щадящий график. В связи с массовым распространением коронавируса в России и сокращением пассажиропотока в городе на Неве подземка будет работать до 22:00.

Опасная китайская инфекция также внесла коррективы в работу наземного транспорта Петербурга. Доехать на автобусе, троллейбусе или трамвае можно будет до 23:00. О нововведениях сообщает комитет по транспорту и СПб ГКУ "Организатор перевозок", указывая также номера отмененных на время карантина маршрутов.

Позже предприятие внесло изменения в релиз, отметив, что уведомление о новом графике работы метро распространило по ошибке. Он касается исключительно наземного транспорта, в движении которого лишь увеличены интервалы.