Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Подмосковье число зараженных коронавирусом увеличилось до 177

Тяжелых случаев нет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям региона о ситуации с коронавирусом. Плохая новость, по его словам, заключается в том, что COVID-19 расползается быстро. 

Воробьев добавил, что область делает все, чтобы система здравоохранения работала, как часы в этой непростой ситуации, в том числе появляются новые койки для больных. Правительство также закупает маски, костюмы и другие медицинские изделия. 

"Наша ключевая задача на сегодня – защитить врачей", – отметил губернатор в "Инстаграм". 

Воробьев подчеркнул, что режим самоизоляция – это испытание для многих. Однако карантин крайне важен – он позволит затормозить распространение коронавируса. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с понедельника заработают электронные пропуска для выхода на улицу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День смеха и шуток: приметы на 1 апреля

В праздник на Руси задабривали домового

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей