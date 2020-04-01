Тяжелых случаев нет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям региона о ситуации с коронавирусом. Плохая новость, по его словам, заключается в том, что COVID-19 расползается быстро.

Воробьев добавил, что область делает все, чтобы система здравоохранения работала, как часы в этой непростой ситуации, в том числе появляются новые койки для больных. Правительство также закупает маски, костюмы и другие медицинские изделия.

"Наша ключевая задача на сегодня – защитить врачей", – отметил губернатор в "Инстаграм".

Воробьев подчеркнул, что режим самоизоляция – это испытание для многих. Однако карантин крайне важен – он позволит затормозить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с понедельника заработают электронные пропуска для выхода на улицу.