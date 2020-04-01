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Ценовой бум: что подорожало в России на фоне пандемии

Ценовой бум: что подорожало в России на фоне пандемии
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
продолжениеТревожный сценарий: названа неожиданная опасность коронавируса
Коронавирус ударил по карману россиян

Ажиотаж в магазинах не мог не сказаться на стоимости продуктов. Торговые сети не стали упускать возможность нажиться и ухватились обеими руками за дефицит некоторых товаров, полагает независимый эксперт Александр Анфиногенов. В пример он привел подорожавший имбирь.

"Понимая, что границы для импорта фактически закрыты, логистика осложнена, а спрос очень высокий, представители торговли воспользовались ситуацией", – пояснил эксперт в интервью "URA.RU".

Особенно стал бить по карману фруктово-овощной ассортимент. В конце марта стоимость того же лука увеличилась на 7,8 %. Вдвое меньше подорожали морковь с капустой. Незначительно вырос в цене также картофель. Изменилась в большую сторону в период с 23 по 30 марта стоимость яблок.

Кроме того, по данным Росстата, во время разгула вируса COVID-19 дороже стала любимая россиянами гречка, которую паникеры сметали с магазинных полок. А еще на пару-тройку процентов подорожали сахар и яйца. 

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин распустил всех россиян по домам, объявив выходные с 30 марта по 5 апреля. В режиме самоизоляции разрешены, в том числе, походы до ближайшего магазина. 

Ксения АНДРЕЕВА

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