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В Подмосковье ведут электронные пропуска для выхода на улицу

продолжениеВ Подмосковье число зараженных коронавирусом увеличилось до 177
Новая система должна заработать уже в ближайший понедельник

Новая неделя готовит сюрприз жителям Подмосковья. Им будут выдавать электронные пропуска на время самоизоляции.

Оформить разрешения можно будет через сайт mosreg.ru, заявил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, сейчас разрабатывается удобная платформ, с помощью которой люди будут получать билеты для похода в магазин или на работу. Новая система будет доступна уже в понедельник.  

"В случае если она начнет работать, ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию, и в приложении уже по этой декларации у тебя есть право дальше ходить", - пояснил губернатор в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что закрывать Москву и Подмосковье пока никто не собирается. 

Пропускной режим, отметил Воробьев, позволит беспрепятственно передвигаться жителям области, которые работают в столице, уточняет "Подмосковье сегодня".  

Ксения АНДРЕЕВА

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