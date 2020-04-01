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Путин начал работать из дома

Президент на фоне распространения инфекции предпочитает трудиться дистанционно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как лидер страны работает в период карантина. Представитель Владимира Путина заявил, что глава государства использует для совещаний с подчиненными только защищенные каналы коммуникации. 

"Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки". Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента", – подчеркнул представитель Кремля, пишет ТАСС. 

Песков напомним, что все, кто вместе с Путиным посещал больницу в Коммунарке, сейчас проходят обследования. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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