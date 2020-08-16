Первая вакцина против COVID-19: в РФ стартовало производство

Заявка на получение лекарства поступила от десятков стран

Производство первого в мире препарата против коронавируса началось в России. Лекарство представляет собой раствор, который вводят внутрь мышц.

Название препарата – "Спутник V". Срок проведения вакцинации состоит из двух этапов с трехнедельным интервалом. Как отметили в Минздраве, такая мера позволит сформировать иммунитет до двух лет.

Инвестором выступил Российский фонд прямых инвестиций. Глава организации Кирилл Дмитриев сообщил, что уже получены заявки на закупку 1 млрд доз из более чем 20 государств. РФ договорилась с пятью странами о развертывании производства мощностью по 500 млн доз, сообщает РИА "Новости".

В Центре им. Гамалеи отметили, что заключительный, третий этап тестирования, начнется через семь-десять дней. В нем примут участие тысячи человек, которые будут проходить амбулаторное обследование. Эта фаза покажет,как болезнь отразится на тех, кто уже привит, в сравнении с иммунитетом людей, принявших участие на третьем этапе, сообщил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире Радио "Спутник".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной

Егор МАЛКОВ

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