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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной, сообщает радио Sputnik в пятницу, 14 августа.
Одновременно он отметил, что в Штатах еще мало осведомлены о нашем препарате. По его словам, "некоторые исследования" при его создании были пропущены, а это очень важно для конечного результата.
"Надеемся, что это сработает",
– сказал Трамп и добавил, что американские ученые тоже "очень продвинулись" в плане изобретения вакцины против Covid-19.
Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о создании отечественными специалистами препарата от коронавируса. Его разработкой занимались микробиологи из столичного Института Гамалеи. Препарат назвали "Спутник V".
Данную новость американские СМИ и читатели встретили скептически.
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