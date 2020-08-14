Трамп выразил надежду на российскую вакцину от коронавируса

Глава Белого дома также напомнил о работах над отечественным препаратом

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной, сообщает радио Sputnik в пятницу, 14 августа.

Одновременно он отметил, что в Штатах еще мало осведомлены о нашем препарате. По его словам, "некоторые исследования" при его создании были пропущены, а это очень важно для конечного результата.

"Надеемся, что это сработает",

сказал Трамп и добавил, что американские ученые тоже "очень продвинулись" в плане изобретения вакцины против Covid-19.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о создании отечественными специалистами препарата от коронавируса. Его разработкой занимались микробиологи из столичного Института Гамалеи. Препарат назвали "Спутник V".

Данную новость американские СМИ и читатели встретили скептически.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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