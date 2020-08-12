Граждане США сравнили новый препарат с Чернобылем, "Новичком", полонием

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о том, что отечественные ученые достигли прорыва в глобальной гонке вакцин от коронавируса. Он заявил, что Россия стала первой страной, одобрившей экспериментальную вакцину. Также российский лидер сообщил, что его родная дочь уже приняла дозу соответствующего препарата. Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что власти страны пообещали ввести новую вакцину миллионам россиян нынешними летом и осенью, в том числе десяткам тысяч учителей и медработников уже в ближайшие недели, еще до того, как завершатся клинические испытания. Формула разработана Институтом Гамалеи в Москве.

Однако подобная новость из России вызвала тревогу среди мировых экспертов в области здравоохранения. Они считают, что РФ опасно опережает критическое, крупномасштабное тестирование, которое необходимо для определения того, является ли возможная защита от коронавируса безопасной и эффективной.

В свою очередь с сарказмом и юмором информацию из Москвы встретили и простые американцы, которые весьма язвительно отреагировали на российский препарат, названный "Спутник V". Издание "ИноСМИ" собрало самые яркие комментарии читателей из США. Большинство из них почему-то предложили испытать нашу вакцину на президенте Дональде Трампе.



Так, некто ca-architect пишет: "У нас имеется один доброволец на Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома – ред.) Он уже на все от России согласился, так почему бы и это не попробовать".

"Я уверен, что Жирный Донни вне себя орет: "Это же несправедливо! Почему я не могу превратить наш народ в подопытных морских свинок!" Вы же ЗНАЕТЕ, что он бы сделал это, будь у него такая возможность", – написал Churinl.

"Не принимайте Руссо-Вариацию-63, если у вас имеются заболевания сердца, вы болеете covid-19 или беременны. Побочные эффекты отмечаются часто и могут включать в себя переутомление, тошноту и появление конечностей, как у насекомых", – знатно пошутил BetterAmerica.

Часть пользователей обратили внимание на название препарата и тут же у них в головах "образовался" Чернобыль, ГУЛАГ, Сибирь, водка "Столичная" и прочие российские балалайки и медведи.

"Похоже, Путин нашел новое применение для полония-210", – считает OliversTwist.

"Мы уверены, что это не новичок?" – озаботился tomcinillinois.

"...Будьте осторожны, если ваш врач предлагает вам прививку из упаковки с надписью "Союз-1" или "Чернобыль-2". Это правильное название для Спутника-5", – предупредил Gerald F Williams.

"Спутник. Какое замечательное имя и хороший пиар. Русское чувство юмора. Напоминание о том, что они снова выигрывают гонку, как в 1957 году. Россия первая. В конечном счете, однако, у меня есть сомнения. Разрабатываемые вакцины должны следовать протоколу, чтобы считаться безопасными", – выразил свое мнение Matzmann.

Впрочем, нашлись и те, кто признали, что "у Путина в 100 раз больше мозгов, чем у Трампа, и это делает его таким опасным". А также нашлись пользователи, пожелавшие успехов российским ученым в разработке такого нужного препарата.