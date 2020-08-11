Дочь президента РФ уже сделала себе прививку

Владимир Путин сообщил, что Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Произошло это утром 11 августа.

Об этом стало известно на совещании президента РФ с членами правительства. Трансляцию встречи ведет "Россия 24".

Путин также признался, что одна из его дочерей уже сделала прививку. По его словам, сначала у наследницы была температура +38°C , потом +37°C и "все" – сейчас она чувствует себя хорошо. Глава нашей страны также отметил, что необходимо сделать так, чтобы достижением отечественных ученых могли воспользоваться все желающие, для этого нужно наладить массовый выпуск вакцины. Однако, по его словам, вакцинация должна быть добровольной.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что вакцина эффективна и безопасна. Глава ведомства предложил, чтобы первыми прививки сделали медики и учителя.

Директор центра Гамалеи поведал, что одновременно с третьей фазой испытаний вакцина войдет в гражданский оборот. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, медики смогут начать делать прививки уже в конце августа – сентябре.

Как передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

Позже стало известно, что вакцину назвали "Спутник V", пишет телеграм-канал РИА "Новости".