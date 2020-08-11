Стала известна дата начала учебного года в России

Дети пойдут в школу, как обычно, 1 сентября

Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, власти надеются на то, что учебный год начнется, как всегда, 1 сентября. Учебные заведения будут работать в очном режиме. 

Глава ведомства подчеркнул, что будут соблюдаться все меры безопасности по требованиям Роспотребнадзора. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляция шла на телеканале "Россия 24". 

Как отмечает "Царьград", Министерство просвещения следит за тем, чтобы учебные заведения подготовились к занятиям. 

Во время совещания также стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Полина ИВАНОВА

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