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Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, власти надеются на то, что учебный год начнется, как всегда, 1 сентября. Учебные заведения будут работать в очном режиме.
Глава ведомства подчеркнул, что будут соблюдаться все меры безопасности по требованиям Роспотребнадзора. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляция шла на телеканале "Россия 24".
Как отмечает "Царьград", Министерство просвещения следит за тем, чтобы учебные заведения подготовились к занятиям.
Во время совещания также стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
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