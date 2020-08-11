Карантин сыграл свою роль: Россия пережила обвал экономики

Карантин сыграл свою роль: Россия пережила обвал экономики
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пессимистичные прогнозы властей страны не оправдались

ВВП России во II квартале, когда из-за введенного коронавирусного карантина некоторые отрасли вынуждены были прекратить свою деятельность, упал на 8,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил сегодня Росстат.

Как отмечает агентство "Интерфакс", данный показатель сравним с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998-го и 2009 годов, однако он не превзошел их. Таким образом, не сбылись пессимистичные прогнозы Минэкономразвития и Центробанка. Ведомство ожидало, что российская экономика в "карантинном" квартале рухнет до уровня 9,6%, а финрегулятор предсказал падение на 9-10%.

По данным Росстата, отечественной экономике помогли рост (на 3,1%) аграрного сектора, на который приходится около 3,7% добавленной стоимости, а также умеренное падение инвестиционной активности.

Больше всех пострадали сырьевые промышленники, розничная торговля, транспортные перевозки (там пассажирооборот рухнул аж на на 79,0%), а также отрасли, связанные с оказанием услуг населению.

В начале июля "Утро.ру" со ссылкой на оценку главы Московского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дениса Назарова сообщало, что отечественный бизнес выдержал удар эпидемии коронавируса и введенных в связи с ним ограничительных мер. По его прогнозам, если деловая активность не снизится, то в первом квартале 2021 г. можно ожидать полного восстановления экономики РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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