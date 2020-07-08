Сотрудничество государства и бизнеса помогло избежать пессимистичных сценариев развития ситуации

Коронавирус не убил российский бизнес, а сделал его сильнее. Свежие показатели деловой активности свидетельствуют: прогнозы о негативном влиянии карантина на экономку страны не сбылись. Если так пойдет дальше, то уже в первом квартале 2021 г. можно ожидать полного восстановления экономики РФ от потерь 2020 года. В этом убежден председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Денис Назаров.

"Главный итог: бизнес выстоял!" – подчеркивает Назаров.

Он признал, что многие компании понесли большие потери, но благодаря поддержке со стороны государства кризис не стал фатальным. Важно, что меры по снижению социальных страховых взносов, налоговые каникулы, программы прямых субсидий и т.п. власти распространили не только на период самоизоляции, но и на восстановительный период. Деловое сообщество страны это оценило очень позитивно.

Еще более важно, что программа поддержки бизнеса формировалась в непосредственном диалоге федерального и регионального уровней власти с предпринимателями.

"Хочу отметить беспрецедентную открытость и готовность к прямому диалогу всех без исключения федеральных и региональных структур. Даже обычно более закрытые ведомства, такие как ФНС, Роспотребнадзор и ряд других, регулярно проводили обучающие семинары, встречались с предпринимателями, отвечали на их вопросы, решали конкретные кейсы проблем", – рассказал Назаров в интервью изданию "Компания".

Тон в отношениях с бизнесом задавала Москва, ее опыт подхватывали регионы. Столичные власти создали каналы связи с деловым сообществом. В частности, по инициативе "Деловой России" были созданы рабочие группы при штабе по экономическим вопросам, в департаменте предпринимательства правительства Москвы. Это помогло не только быстро принимать решения, но и своевременно корректировать их при необходимости. Так были введены отсрочки по уплате авансовых платежей за первый квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций, по уплате платежей за выкуп принадлежащих городу помещений. Поддержали столичные власти и идею "Деловой России" о снижении НДС для ресторанов и отелей до 10%, обратившись с этой просьбой к правительству РФ.

Вообще, по мнению Назарова, этот кризис пошел на пользу отношениям бизнеса и власти. Обычно неповоротливая государственная машина смогла измениться: стала эффективно реагировать на вызовы и видеть в бизнесе равноправного партнера.

"Считаю, что в эти непростые месяцы на наших глазах создавалась новая культура общения власти и бизнеса - очень открытая и дружелюбная. Хочется, чтобы этот настрой у нашей власти сохранился надолго и новый стиль общения с бизнесом стал общепринятой нормой", – подчеркнул Назаров.

По его мнению, сейчас предприниматели с пониманием относятся к сохраняющимся из-за угрозы распространения коронавируса ограничениям. По признанию большинства, баланс интересов бизнеса и эпидемиологической безопасности найден. Процесс восстановления идет хорошими темпами. Велика вероятность, что уже к концу года Россия сможет сократить потери до 1,5 – 2% ВВП, и тогда уже в начале 2021 г. стоит ждать возвращения к экономическому росту.