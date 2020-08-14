Привиться от COVID-19 жители РФ смогут к Новому году

Желающие поставить прививку от коронавируса смогут сделать это примерно с декабря 2020 года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подтвердил, что вакцинация "групп риска" – медиков, соцработников – начнется уже в августе. А когда будет выпущено уже большое количество доз препарата, прививаться смогут все желающие. Ожидается, что это случится к декабрю – январю, рассказал Гинцбург "Интерфаксу".

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

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