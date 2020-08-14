За сутки выздоровели более 6,5 тысяч человек

Оперштаб опубликовал актуальную статистику на 14.08.2020 – всего с прошлого дня количество заболевших в России увеличилось на 5065 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах. Инфекция унесла жизни 114 больных, а 6586 вылечились.

Наибольший прирост случаев заболевания выявлен в столице – за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 688 жителей Москвы. Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус подхватили 159 человек.

Меньше всего случаев заражения в Еврейской АО – там инфекцию выявили у троих.

Таким образом, всего за весь период распространения вируса в стране им заразились 912823 человека. Общее количество погибших составило 15498, а 722964 больных смогли излечиться.

Одной из жертв коронавируса стал архимандрит Троице-Сергиевой лавры. Он был одним из тех, кому разрешили "очищать" людей от бесноватости.