Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 августа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За сутки выздоровели более 6,5 тысяч человек

Оперштаб опубликовал актуальную статистику на 14.08.2020 – всего с прошлого дня количество заболевших в России увеличилось на 5065 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах. Инфекция унесла жизни 114 больных, а 6586 вылечились. 

Наибольший прирост случаев заболевания выявлен в столице – за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 688 жителей Москвы. Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус подхватили 159 человек. 

Меньше всего случаев заражения в Еврейской АО – там инфекцию выявили у троих. 

Таким образом, всего за весь период распространения вируса в стране им заразились 912823 человека. Общее количество погибших составило 15498, а 722964 больных смогли излечиться. 

Одной из жертв коронавируса стал архимандрит Троице-Сергиевой лавры. Он был одним из тех, кому разрешили "очищать" людей от бесноватости.

Евгения НАГОРСКАЯ

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