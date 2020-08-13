Архимандрит Троице-Сергиевой лавры скончался от COVID-19

Священнослужитель был одним из тех, кому разрешалось практиковать экзорцизм

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман (Чесноков) скончался от коронавирусной инфекции. Об этом информирует сайт "Подмосковье сегодня"

Священнослужителю было 78 лет. На исцеление к нему приезжали не только с разных концов области, но и со всей России. Архимандрит был одним из тех, кто имел право практиковать экзорцизм. 

Разрешение на осуществление обрядов отец Герман получил еще в 1982 году. Он стал преемником лаврской традиции "отчитки бесноватых", которая требует особого настроя. 

Уточняется, что в Троице-Сергиеву лавру отец Герман пришел в 1973 году после окончания семинарии. До этого он отслужил в армии и отучился в сельскохозяйственном техникуме. Монашеский постриг архимандрит принял в 1976 году. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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