Певица сделала заявление о коронавирусе

Юлия Проскурякова устала терпеть многочисленные звонки и сообщения от коллег и журналистов и резко высказалась обо всем происходящем. Артистка просит всех оставить ее семью в покое, дать возможность сосредоточиться на здоровье и отдохнуть.

Жена Игоря Николаева, которому сделали тест на вирус COVID-19, умоляет всех проявить такт и не нервировать ее и мужа.

"Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!" – написала певица в "Инстаграм".

Пока результаты анализов супруга не пришли, никакой информации о его здоровье артистка, по ее же словам, давать не будет.

Напомним, Игорь Николаев вчера ночью уехал в Коммунарку с симптомами коронавируса. Журналисты выяснили, что он находится в состоянии средней тяжести, а пока у него диагностировали пневмонию.

Если у композитора действительно найдут COVID-19, то под угрозой окажутся многие звезды. По сообщениям СМИ, Николаев в последнее время общался со Стасом Михайловым, певицей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным, а также с Аллой Пугачевой. Примадонна находится в зоне риска еще и из-за своего возраста.