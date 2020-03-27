Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жена Николаева вышла из себя из-за возможной болезни мужа

Жена Николаева вышла из себя из-за возможной болезни мужа
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКарантин у моря: россияне решили по-своему распорядиться неделей отдыха
Певица сделала заявление о коронавирусе

Юлия Проскурякова устала терпеть многочисленные звонки и сообщения от коллег и журналистов и резко высказалась обо всем происходящем. Артистка просит всех оставить ее семью в покое, дать возможность сосредоточиться на здоровье и отдохнуть.

Жена Игоря Николаева, которому сделали тест на вирус COVID-19, умоляет всех проявить такт и не нервировать ее и мужа.

"Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!" – написала певица в "Инстаграм".

Пока результаты анализов супруга не пришли, никакой информации о его здоровье артистка, по ее же словам, давать не будет.

Напомним, Игорь Николаев вчера ночью уехал в Коммунарку с симптомами коронавируса. Журналисты выяснили, что он находится в состоянии средней тяжести, а пока у него диагностировали пневмонию.

Если у композитора действительно найдут COVID-19, то под угрозой окажутся многие звезды. По сообщениям СМИ, Николаев в последнее время общался со Стасом Михайловым, певицей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным, а также с Аллой Пугачевой. Примадонна находится в зоне риска еще и из-за своего возраста.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей