COVID-19 завоевал Запад: Европа вымирает
Несмотря на то, что из европейских стран то и дело поступают радостные новости о спаде эпидемии коронавируса, цифры говорят об обратном. В одной только Германии за последние сутки от китайской инфекции скончалось 55 человек.
Заражено в стране 48 582 граждан, из них 6294 подхватили вирус в течение последних 24 часов. Всего за время буйства эпидемии в Германии не стало 325 человек.
Ситуация неутешительная и в Нидерландах. Общее число инфецированных равно 9762, погибших – 639. За последние сутки "заложниками коронавируса" стало 1159 голландцев, жертвами – 93. Больше тысячи случаев заболевания за день зафиксировано и в Швейцарии. Общее число заражаенных равно 13 213, скончалось 235, 38 из них – за последние сутки. В Бельгии стало на 1850 инфицированных больше. Цифра переносчиков заболевания увеличилась до 9134. Летальных исходов насчитывается 353.
Число зараженных в Эстонии и Финляндии выросло до 640 и 1163 человек соответственно. Жертв в первой пока нет, а во второй не стало 9 заболевших, пишет Телеграм-канал "Карточный домик: Европа".
Россия, в свою очередь, старается помочь западным странам, чем может. Мы отправили в ближайшее зарубежье и Европу не только свои тест-системы, но и врачей, которые должны помочь местным медикам с диагностикой заболевания и обеззараживанием помещений. Особенно благодарны РФ за помощь итальянцы. В некоторых городах флаги Евросюза заменили на российский триколор.
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