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РФ начала спасать мир от коронавируса

РФ начала спасать мир от коронавируса
Фото: pixabay.com
Уже 13 стран обеспечили нашими специальными тест-системами

Россия начала операцию по спасению человечества от COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили, что специальные тест-системы для диагностики вируса отправили уже в 13 стран.

Всего более 100 тысяч единиц разосланы в Иран, Монголию, КНР, государства СНГ и ЕАЭС. Планируется, что в скором времени будет организована поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Тест-системы из России помогли поставить верные диагнозы заболевшим в Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Несмотря на старания нашей страны помочь другим государствам в борьбе с COVID-19, многие отказываются платить той же монетой. Например, Белоруссия воспользовалась разрастающимся в РФ экономическим кризисом. Производители продуктов, которые поставляют продовольствие в нашу страну, задрали цены на закупки.

Не все страны так холоднокровно ведут себя на мировой арене. Украина всячески старается поддерживать другие государства в период карантина. На улицах Киева, например, развесили итальянские флаги и подсветили здание мэрии соответствующими цветами. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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