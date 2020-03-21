Уже 13 стран обеспечили нашими специальными тест-системами

Россия начала операцию по спасению человечества от COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили, что специальные тест-системы для диагностики вируса отправили уже в 13 стран.

Всего более 100 тысяч единиц разосланы в Иран, Монголию, КНР, государства СНГ и ЕАЭС. Планируется, что в скором времени будет организована поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Тест-системы из России помогли поставить верные диагнозы заболевшим в Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Несмотря на старания нашей страны помочь другим государствам в борьбе с COVID-19, многие отказываются платить той же монетой. Например, Белоруссия воспользовалась разрастающимся в РФ экономическим кризисом. Производители продуктов, которые поставляют продовольствие в нашу страну, задрали цены на закупки.

Не все страны так холоднокровно ведут себя на мировой арене. Украина всячески старается поддерживать другие государства в период карантина. На улицах Киева, например, развесили итальянские флаги и подсветили здание мэрии соответствующими цветами.