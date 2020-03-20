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На улицах Киева развесят итальянские флаги

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В Незалежной выразили солидарность к пострадавшим от COVID-19

В столице Украины на улицах развесят итальянские флаги, а здание мэрии в течение трех дней будут подсвечиваться соответствующими цветами. Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр города Виталий Кличко. 

Таким образом в Незалежной выразят солидарность к тем, кто сейчас борется с коронавирусом и, в частности, к Италии, где только за последние сутки заражение диагностировали у 4,5 тысячи человек. Таким образом, на данный момент, по числу жертв Италия обходит Китай, сообщают РИА Новости.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Здание мэрии подсветят цветами итальянского флага для поддержки тех людей, кто сейчас борется с этой опасной болезнью", – подчеркнул Кличко.

Флаги были установлены на Крещатике, а подсветку здания киевской администрации можно увидеть после захода солнца.

Напомним, что первая вспышка вируса COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае. Сейчас заболевание прибрело масштаб пандемии и стремительно распространяется по миру.  Ранее "Утро" сообщило о новых случаях инфицирования в России. 

Александра АКСЕНОВА

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