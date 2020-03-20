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Ждать осталось недолго: когда появится вакцина от коронвируса

Ждать осталось недолго: когда появится вакцина от коронвируса
Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеЕлизавету II и ее мужа спрятали
Разработка спасительной инъекции займет меньше времени, чем ожидалось

Создатели вакцины от коронавируса ускоряют процесс. Вопреки неутешительным прогнозам, согласно которым на разработку спасительной инъекции уйдут годы, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) намерены получить ее уже к началу 2021 года. 

При этом первые результаты исследований не заставят себя долго ждать. Они будут готовы уже в нынешнем июне. К началу третьего квартала завершится второй этап. Полгода уйдет на доклинические испытания, порядка пяти – на клинические, посчитала глава агентства Вероника Скворцова. То есть в общей сложности производство вакцины займет 11 месяцев вместо 15, так как можно "исключить клинические исследования второй-третьей фаз", объяснила руководитель ФМБА.

Кроме того, раскрыты детали проведения иммунизации против вируса COVID-19. Это будет двукратное введение вакцины с перерывом в 21-28 дней, передает пресс-служба медико-биологического агенства. 

Ранее стало известно, что в России разработано сразу шесть препаратов для борьбы с китайской пневмонией. 

Коронавирус стремительно распространяется по РФ. В стране, где оперативно приняты меры безопасности, каждый день фиксируются новые случаи заболевания. За последние сутки число зараженных увеличилось на 54 человека. По последним данным, от китайской заразы страдают 253 россиянина. 

Ксения АНДРЕЕВА

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