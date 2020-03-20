Разработка спасительной инъекции займет меньше времени, чем ожидалось

Создатели вакцины от коронавируса ускоряют процесс. Вопреки неутешительным прогнозам, согласно которым на разработку спасительной инъекции уйдут годы, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) намерены получить ее уже к началу 2021 года.

При этом первые результаты исследований не заставят себя долго ждать. Они будут готовы уже в нынешнем июне. К началу третьего квартала завершится второй этап. Полгода уйдет на доклинические испытания, порядка пяти – на клинические, посчитала глава агентства Вероника Скворцова. То есть в общей сложности производство вакцины займет 11 месяцев вместо 15, так как можно "исключить клинические исследования второй-третьей фаз", объяснила руководитель ФМБА.

Кроме того, раскрыты детали проведения иммунизации против вируса COVID-19. Это будет двукратное введение вакцины с перерывом в 21-28 дней, передает пресс-служба медико-биологического агенства.

Ранее стало известно, что в России разработано сразу шесть препаратов для борьбы с китайской пневмонией.

Коронавирус стремительно распространяется по РФ. В стране, где оперативно приняты меры безопасности, каждый день фиксируются новые случаи заболевания. За последние сутки число зараженных увеличилось на 54 человека. По последним данным, от китайской заразы страдают 253 россиянина.