Их эффективность еще предстоит доказать

Российские ученые разработали шесть препаратов от COVID-19. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в пятницу, 20 марта, на совещании президиума координационного совета по коронавирусу.

По словам главы правительства, отечественные специалисты два месяца трудились практически круглосуточно, используя старые наработки и новые методы, создав, в результате, различные средства. Их испытания уже ведутся.

"В ближайшее время, мы надеемся, уже (будет) подтверждена безопасность и эффективность этих разработок", – цитирует премьера РИА "Новости".

Как отметил Мишустин, первоочередная задача сейчас – не допустить "массового распространения коронавируса". Ради этого отменены публичные мероприятия, закрыты границы и введены требования карантина. Но самое главное – это вакцина, которую можно использовать "для профилактики и контроля эпидемии".

Ранее стало известно, что в научном центре Роспотребнадзора ведутся испытания первой в мире вакцины от нового вируса. При этом специалисты поясняют, что сначала получают прототип лекарственной сыворотки, а на создание препарата, который можно тиражировать в промышленных масштабах, уйдут годы.