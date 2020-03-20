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В России разработали сразу 6 препаратов от коронавируса

В России разработали сразу 6 препаратов от коронавируса
Фото: Dalibor Gluck/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеУехавший из России Петросян осудил паникующий народ
Их эффективность еще предстоит доказать

Российские ученые разработали шесть препаратов от COVID-19. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в пятницу, 20 марта, на совещании президиума координационного совета по коронавирусу.

По словам главы правительства, отечественные специалисты два месяца трудились практически круглосуточно, используя старые наработки и новые методы, создав, в результате, различные средства. Их испытания уже ведутся.

"В ближайшее время, мы надеемся, уже (будет) подтверждена безопасность и эффективность этих разработок", – цитирует премьера РИА "Новости".

Как отметил Мишустин, первоочередная задача сейчас – не допустить "массового распространения коронавируса". Ради этого отменены публичные мероприятия, закрыты границы и введены требования карантина. Но самое главное – это вакцина, которую можно использовать "для профилактики и контроля эпидемии". 

Ранее стало известно, что в научном центре Роспотребнадзора ведутся испытания первой в мире вакцины от нового вируса. При этом специалисты поясняют, что сначала получают прототип лекарственной сыворотки, а на создание препарата, который можно тиражировать в промышленных масштабах, уйдут годы.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alex Scher
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Не покидает чувство гордости за Россию, честно говоря поражен как быстро она поднялась после елцинско-горбачевского беспредела.
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