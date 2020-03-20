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Уехавший из России Петросян осудил паникующий народ

Уехавший из России Петросян осудил паникующий народ
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Юморист призвал всех соблюдать спокойствие

Создатель программы "Кривое зеркало" Евгений Петросян с молодой женой уехал в ОАЭ незадолго до того, как количество зараженных в России начало расти. Теперь знаменитость отсиживается за границей, откуда и обратилась к своим подписчикам. Юморист очень грустит и раздражается из-за паники. Артист считает, что некоторые люди специально раздувает из мухи слона.

Сатирик считает, что важно найти золотую середину – соблюдать необходимые меры, но и не впадать в истерику.

"Все, что делается в России, все правильно. Но меня раздражает и огорчает то, что некоторые люди поддаются необоснованной панике! Надо обрести золотую середину между осторожностью и бешенством паники", - добавил артист в "Инстаграм" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

В качестве аргумента Петросян приводит статистику других заболеваний, которые каждый год появлялись в мире. Юморист вспомнил, как все боялись конца света в 2012 году и какой страх испытывали из-за вируса Эболы.

Большинство пользователей артиста поддержали, но нашлись и те, кто напомнил Евгению Петросяну, что за границей он не сможет спрятаться от болезни.

"Мы, русский народ, все выдержим, и вирус, и все напастья", "И что самое забавное – за границей от него не спрячешься", "Ваганыч! Молодец", "Жить в удовольствие и наслаждаться каждым днем. Не поддаваясь глупой панике", – прокомментировали пользователи.

Ранее "Утро" писало об операции, которую перенесла Татьяна Брухунова.

Дарья ПЕТРОВА

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Заяц Волк
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