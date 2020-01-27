Улыбку Татьяны Брухуновой сочли признаком болезни

Избранница Евгения Петросяна часто делится с поклонниками снимками, на которых выглядит жизнерадостной и веселой. Как оказалось, улыбка Татьяны Брухуновой радует не всех. В социальных сетях считают, что такой позитив девушки может сигнализировать о болезни или большом горе.

"Не хотелось бы никого обидеть, но, постоянно улыбаются либо люди с диагнозом, либо абсолютно несчастные. Слышала такое мнение авторитетных врачей" – высказался один из комментаторов. Девушка на подобный вердикт отреагировала резко – написала, что от таких врачей нужно бежать.

Счастье жены юмориста, похоже, интересует многих. В Инстаграм супруга Петросяна написала, что многие считают ее несчастной, хотя это, по ее словам, совершенно не так.

"С детства я улыбаюсь на всех фотографиях. Улыбаюсь даже незнакомым людям. Улыбка – это часть меня. Не наносное, а то, что живет внутри. Я люблю дарить улыбку", – высказалась Брухунова.

Многие пользователи посчитали, что несчастной жену юмориста считают из-за того, что она не рассказывает о личной жизни. Подписчикам кажется, что это признак того, что она стесняется немолодого супруга.

"Слишком Вы на некоторые вопросы отвечаете поспешно и с раздражением. Наверное, это и западает в душу. Как Ваш признак чего-то грустного и несчастливого", "Счастливая женщина не скрывает мужчину, который ее сделал счастливой. А Вы скрываете и не даете никаких комментариев. Значит, Вы стесняетесь его", – отметили интернет-пользователи.

Напомним, слухи о свадьбе Евгений Петросяна и его молодой помощницы появились в декабре 2019 года.