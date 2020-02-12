"У Петросяна нет денег": юморист отдал состояние бывшей жене
Евгений Петросян продолжает делить имущество с бывшей женой. Журналисты и поклонники гадают, как именно суд распределит гигантскую сумму между экс-супругами. Пока же репортеры узнали о другом интересном факте – еще до развода юморист перевел Елене Степаненко огромное состояние.
Речь идет о 2 млрд руб., которые, как пишет "КП", юморист отдал жене в декабре 2017 г., когда они уже были не вместе. Как предполагают журналисты, комик хотел заплатить жене, чтобы развод прошел без лишнего шума.
Как выяснилосья позже, перевод состояния не дал результатов. Бывшие супруги до сих пор делят предметы искусства.
При этом адвокат Евгения Петросяна, как вспоминают репортеры, не раз рассказывал о том, что финансовое положение знаменитости не так уж и устойчиво. Поверить в это могут не все, тем более, что новая супруга юмориста регулярно выкладывает фото из отпусков и хвастается модными образами.
"Уровень жизни 74-летнего артиста и его 30-летней жены Татьяны Брухуновой, судя по их снимкам в соцсетях, значительно выше среднестатистического... Получается очевидное противоречие: вроде бы у Петросяна нет денег, а живет он на широкую ногу!" – пишет "КП".
Чем закончится раздел имущества между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном, остается только гадать. Пока же в интернете обсуждают молодую жену артиста. По некоторым данным, они поженились в декабре 2019 и, возможно, ждут дочку.
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