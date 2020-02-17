Возлюбленную юмориста довели резкими высказываниями пользователи Сети

Татьяна Брухунова призналась, что обрушившаяся на нее известность сильно мешает жить. Помощница Евгения Петросяна, на которой, по слухам, он женился несколько месяцев назад, сообщила в "Инстаграм", что постоянное обсуждение ее личной жизни в соцсети заставило скрываться от общественности и избегать знакомств с кем-то новым.

Девушка рассказала, что не считает себя публичным человеком и не ходит на "бессмысленные" мероприятия, но при этом любит общение. Однако из-за того, что 80% подписчиков пугают ее своими "дикими" сообщениями и хамством, за последние два года она не меньше шести раз хотела удалить все свои аккаунты в соцсетях, призналась молодая жена юмориста.

Комментаторы написали под постом Брухуновой, что она сама отчасти провоцирует все эти слухи вокруг своей личной жизни. "Тогда, может, стоит прекратить выкладывать ежедневно по десятки сториз и фоток? Тогда и интерес поугаснет. Сейчас же кажется, что вы себе противоречите", "Если человек хочет положить конец слухам, он делает это", – отметили они.

Некоторые интернет-пользователи поддержали девушку, отметив, что недоброжелатели ей всего лишь завидуют: "Будет очень жаль, если Вы удалите свою страничку", "Татьяна, Вы большая умница", "Согласна с каждым Вашим словом".

Ранее молодая возлюбленная Евгения Петросяна ответила на слухи о своей беременности.