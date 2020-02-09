Прибавление в семействе стоит ждать летом – так решили в социальных сетях

Слухи о возможной беременности Татьяны Брухуновой появились после тайной свадьбы с Евгением Петросяном. Сама Брухунова решила высказаться о ребенке в своем Инстаграм после многочисленных сообщений в социальных сетях.

В комментариях под фото жена знаменитости подписчица написала: "у вас будет дочка". А потом добавила, что ребенок у пары появится летом.

На это сообщение жена Петросяна отреагировала резко: "серьезно? А когда? Буду хоть знать, к чему готовиться. По таким "прогнозам" я уже 3-й год на сносях", – высказалась о своей предполагаемой беременности Брухунова.

Скорее всего, слухи о беременности продолжают появляться из-за того, что жена сатирика предпочитает носить свободную одежду, а живот иногда скрывает на фото.

"Вы такая счастливая на этом фото, что волей не волей люди начинают думать возможности, что вы в положении...просто ваши глаза очень довольные!" – обратился к Татьяне Брухуновой один из пользователей.

Напомним, информация о свадьбе юмориста и помощницы появилась в конце 2019 года.