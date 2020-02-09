Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Будет дочка": молодая жена Петросяна высказалась о беременности

"Будет дочка": молодая жена Петросяна высказалась о беременности
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Прибавление в семействе стоит ждать летом – так решили в социальных сетях

Слухи о возможной беременности Татьяны Брухуновой появились после тайной свадьбы с Евгением Петросяном. Сама Брухунова решила высказаться о ребенке в своем Инстаграм после многочисленных сообщений в социальных сетях.

В комментариях под фото жена знаменитости подписчица написала: "у вас будет дочка". А потом добавила, что ребенок у пары появится летом.

На это сообщение жена Петросяна отреагировала резко: "серьезно? А когда? Буду хоть знать, к чему готовиться. По таким "прогнозам" я уже 3-й год на сносях", – высказалась о своей предполагаемой беременности Брухунова.

Скорее всего, слухи о беременности продолжают появляться из-за того, что жена сатирика предпочитает носить свободную одежду, а живот иногда скрывает на фото.

"Вы такая счастливая на этом фото, что волей не волей люди начинают думать возможности, что вы в положении...просто ваши глаза очень довольные!" – обратился к Татьяне Брухуновой один из пользователей.

Напомним, информация о свадьбе юмориста и помощницы появилась в конце 2019 года. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля

Православные отмечают день Федора

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей