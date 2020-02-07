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Молодая жена Петросяна легла под нож врача

Молодая жена Петросяна легла под нож врача
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/
Теперь спутница юмориста не может ходить на каблуках

Татьяна Брухунова перенесла операцию на венах. Информацию об этом сама она открыла, общаясь с подписчиками в социальных сетях. Теперь жене Евгения Петросяна три года можно носить только обувь без каблука.

Операцию Брухуновой провели в столице, зажило все быстро, но осталось "множество тонкостей", о которых знаменитость старается не забывать.

"После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года", – написала Брухунова в Инстаграме.

Поклонники жены Петросяна считают, что она прекрасно выглядит и без обуви на высоких каблуках. В социальных сетях восхищаются стилем Брухуновой.

"Прекрасно выглядите, Танюша! Вы умеете выбирать не просто модные вещи, а то, что Вам идет и подчеркивает индивидуальность", "Смело, необычно и Вам чертовски идет этот стиль!", "Хороший стиль… Вам идет", "Вау, клевый лук", – похвалили Брухунову в социальных сетях.

 Напомним, слухи о свадьбе Евгений Петросяна и его молодой помощницы появились в декабре 2019 года.  

Дарья ПЕТРОВА

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