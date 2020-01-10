Взбешенный юморист вышел на связь

Разозленный слухами, которые, по его словам, раздули СМИ, Евгений Петросян прокомментировал информацию о закрытии "Смехопаноромы". Напомним, ранее появилась информация, что передача больше не появится на экранах. Юморист утверждает, что его шоу исчезло из эфира временно, но в скором времени вернется. По словам Петросяна, все дело в том, что телеканал "Россия" решил изменить сетку вещания в январе, чтобы сэкономить деньги.

Сатирик узнал о закрытии шоу "Смехопанорама" из Интернета и сразу же позвонил руководству канала, чтобы узнать правду.

"Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке "России-1". Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги – там же не одна "Смехопанорама". Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все. Я позвонил на канал, мне объяснили так. Программа продолжает сниматься",

– цитирует слова Евгения Петросяна "Газета.ру".

До этого стало известно, что легендарная программа "Сам себе режиссер" больше не появится на экранах. Шоу решили закрыть спустя 28 лет.