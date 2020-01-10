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У россиян отняли любимую передачу

У россиян отняли любимую передачу
Кадр youtube.com
Известный ведущий остался без работы

Программа "Сам себе режиссер", полюбившаяся многим зрителям, больше не появится в эфире. "Первый канал" решил закрыть шоу – об этом сообщил бессменный ведущий Алексей Лысенков. Он работал в программе 28 лет.

"Программа "Сам себе режиссер" стала моим домом, моим сердцем, моей любовью и вообще частью меня. Я с грустью в сердце прощаюсь с этой программой, но не прощаюсь с вами", – обратился через Инстаграм Лысенков к зрителям.

Поклонники шоу из-за закрытия передачи, как и сам ведущий, грустят, но признаются, что это было предсказуемо. В последнее время шоу показывали по телевизору только в 4:30 утра.

Фанаты считают, что отчаиваться Лысенкову не стоит, он может придумать новый формат для передачи и, например, открыть свое YouTube-шоу с похожей тематикой.

"У нас не спросили, у зрителей! Обидно", "Эх... передача моего детства", "Жаль, очень жаль...С большим удовольствием трижды принимала участие в съемках! Остались теплые воспоминания! Вы стольким людям согрели душу!", "Жаль, конечно, можно сказать ушла знаковая эпоха", "Была любимая передача", – написали зрители.

Дарья ПЕТРОВА

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