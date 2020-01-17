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На Петросяна напали в центре Москвы

На Петросяна напали в центре Москвы
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Голова юмориста оказалась в пасти зубастого коня

Евгений Петросян рассказал в социальных сетях, что накануне стал жертвой нападения лошади в самом центре Москвы. Как оказалось, нападение было ненастоящим. Артист засунул голову в пасть человека в костюме коня. 

"Вчера в самом центре Москвы на меня было совершено нападение. Конь в пальто хотел почесать свои зубы о мою голову", – рассказал юморист.

Его шутку поклонники оценили. В Инстаграм Евгения Вагановича появились десятки комментариев. Пользователи написали, что у него отменное чувство юмора.

"Вы очень позитивный человек!", "Насмешили", "Реакция позитивного и веселого человека на нападение", "Это была коняка, которая пыталась одарить Вас своим поцелуем", "Очень смешно", "Кто кому платил за фото?" – отреагировали подписчики на сообщение под фото с места "происшествия". 

До этого в интернете активно обсуждали подробности личной жизни юмориста. Как сообщали СМИ, после развода с Еленой Степаненко юморист женился на молодой помощнице, а позже вскрылись детали их жизни. 

Фоторепортаж
Петросяна подменили после развода
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Дарья ПЕТРОВА

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