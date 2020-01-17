Голова юмориста оказалась в пасти зубастого коня

Евгений Петросян рассказал в социальных сетях, что накануне стал жертвой нападения лошади в самом центре Москвы. Как оказалось, нападение было ненастоящим. Артист засунул голову в пасть человека в костюме коня.

"Вчера в самом центре Москвы на меня было совершено нападение. Конь в пальто хотел почесать свои зубы о мою голову", – рассказал юморист.

Его шутку поклонники оценили. В Инстаграм Евгения Вагановича появились десятки комментариев. Пользователи написали, что у него отменное чувство юмора.

"Вы очень позитивный человек!", "Насмешили", "Реакция позитивного и веселого человека на нападение", "Это была коняка, которая пыталась одарить Вас своим поцелуем", "Очень смешно", "Кто кому платил за фото?" – отреагировали подписчики на сообщение под фото с места "происшествия".

До этого в интернете активно обсуждали подробности личной жизни юмориста. Как сообщали СМИ, после развода с Еленой Степаненко юморист женился на молодой помощнице, а позже вскрылись детали их жизни.