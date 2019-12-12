Молодую возлюбленную обвинили в браке по расчету

Новой супруге юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой сейчас приходится нелегко – после свадьбы ей устроили настоящую травлю в Сети. Жена известного артиста опубликовала пост, где ответила всем недоброжелателям.

Брухунова попросила не вмешиваться в ее личную жизнь и не звонить ей с просьбами дать комментарий. Также она объяснила, почему в ее аккаунте нет и не будет личных фотографий, и поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее все это время.

"Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо", – пишет Татьяна. Она добавила, что ей не перед кем оправдываться и она вправе распоряжаться своим временем так, как она хочет.

"Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну",

– заявила Брухунова.

"Вы именно довесок Петросяна", – не согласились с Татьяной в комментариях, добавив, что артист посвятил себя сцене и добровольно стал афишировать свою личную жизнь. "Петросян порядочный человек. Умный. Вы создаете ему комфорт и дарите себя. Свое молодое тело. Уход за престарелым человеком, и за это получаете его деньги. Классика. Что Вас бесит. Каждый из вас поставил цену", – продолжает подписчик, отметив, что никто не поверит в то, что Брухунова не осознанно шла "на статус разлучницы и корыстной девушки".

Однако большинство подписчиков поддержало жену юмориста. Ей написали много теплых комментариев, в том числе и о том, что им интересна сама Татьяна как личность, а не как супруга знаменитого артиста: "Разумно!", "Достойный ответ", "Вы интересная, творческая и креативная! С Петросяном или без", "Утерла нос силой слова!".

Ранее новость о свадьбе Петросяна и Брухуновой прокомментировала телеведующая Роза Сябитова. Сваха считает разницу между супругами в 44 года слишком большой и пообещала возлюбленным большие проблемы в будущем.