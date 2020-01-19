Нибиру
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Некрасивая история всплыла после женитьбы Евгения Петросяна на молодой помощнице. Напомним, информацию о тайной свадьбе ранее распространили СМИ.
Сейчас юморист, судя по всему, не может в полной мере насладиться семейным счастьем – он продолжает заниматься разделом имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Недавно на фоне скандального развода Евгений Ваганович получил буквально нож в спину от дочери. Викторина внезапно встала на сторону Степаненко.
Так, она нагрянула в Москву из Штатов, даже не известив отца, и поселилась у его бывшей жены. Там Петросян и застал наследницу в квартире в Зачатьевском переулке, заглянув за личными вещами. Сюрприз стал еще более неприятным, когда дочка вместе с мачехой отобрали у него телефон, а сами начали снимать на видео все перемещения юмориста по дому. Об этом "СтарХиту" рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.
"…на входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео. Такая вот неприятная унизительная ситуация", – отметил он.
Ранее Петросяна вывели из себя сообщения СМИ о закрытии его передачи "Смехопанорама".
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