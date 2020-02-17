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СМИ: Степаненко получила новую работу после ухода от Петросяна

СМИ: Степаненко получила новую работу после ухода от Петросяна
Елена Степаненко. Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На новой должности артистка может заработать больше миллиона

После скандального развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко возвращается к работе. Артистка согласилась стать ведущей нового шоу после долгих уговоров, рассказал источник "Собеседника".

По его словам, юмористке предлагали сотрудничать несколько телеканалов, но она согласилась вести программу только на "России 1", запросив при этом гонорар в сумме не менее 1 млн рублей. При этом съемки шоу ее бывшего мужа Петросяна телеканал приостановил.

Премьера нового проекта Степаненко состоится в ближайшее время, но известно о нем лишь то, что программа будет юмористической – остальное Елена держит в секрете, пишет "Собеседник". Кроме того, артистка возвращается и к гастролям и уже в конце февраля даст свой первый за долгое время концерт.

Ранее  Степаненко отметила, что, вопреки слухам, проблем с карьерой у нее не было и после развода она себя чувствует хорошо. Также недавно выяснилось, что еще до развода Петросян оставил бывшей супруге 2 млрд руб., чтобы избежать шумихи вокруг их расставания.

Ранее Евгений Петросян признался, что на самом деле первой приняла решение о разводе сама Степаненко.

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Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко. Кадр youtube.com Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов
Карина СИРАЗОВА

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