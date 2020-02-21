Бывшие супруги появятся в новом шоу

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян сойдутся после скандального развода. Правда, только на сцене.

Экс-супруга бессменного ведущего "Смехопанорамы" пошла на мировую. Такой вывод напрашивается после известия о запуске его нового шоу, в котором примет участие артистка. Возможно, стороны все же пришли к общему знаменателю. Но не исключено также, что запись телепроекта велась до окончательного разрыва юмористов.

Речь идет о праздничном шоу к 8 марта "Петросян и женщины 2020", пишет "Собеседник". Оно научит российских мужчин, "как поэффектней поздравить своих женщин". А те, в свою очередь, узнают новые способы манипуляции.

Двумя днями ранее на телеканале "Россия 1" стартует новая передача Степаненко, за ведение которой она запросила 1 млн рублей.

Напомним, бывшие супруги до сих пор делят нажитое совместным трудом имущество. Чем закончится звездный бракоразводный процесс, покажет время.