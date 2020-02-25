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Степаненко помолодела и похудела на 46 килограммов

Степаненко помолодела и похудела на 46 килограммов
Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Бывшая жена Евгения Петросяна показалась перед камерами после преображения

Елена Степаненко редко появляется на публике после расставания с мужем. Увидеть, как сейчас выглядит артистка, удалось только благодаря Сергею Дроботенко, который выложил фото с ней в "Инстаграм". Журналисты и поклонники сразу же обсудили внешний вид юмористки – она похудела и стала выглядеть моложе.

Перемены во внешнем виде бывшей жены Евгения Петросяна могут быть связаны не только со скандальным разводом, но и с ее новой работой. Возможно, из-за контракта звезде и удалось избавиться от лишнего веса.

"Бывшая жена юмориста похудела на 46 килограммов и останавливаться на достигнутом не намерена. Елена Григорьевна заметно преобразилась – она сменила прическу. А глядя на ее недавнее фото поражаешься тому, как молодо выглядит звезда", – оценили внешний вид артистки журналисты сайта "Комсомольская правда".

В социальных сетях разделяют мнение о том, что юмористка заметно преобразилась.

"Елене, явно, развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!", "Елена – красотка", "Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение", "Я не узнала сразу. Так держать. Что не делается, все к лучшему", "Красавица", – написали в "Инстаграм" комментаторы.

Ранее "Утро" писало о том, что Петросян перевел Степаненко свое состояние. 

Дарья ПЕТРОВА

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