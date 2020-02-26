Степаненко выдала подробности раздела имущества с Петросяном
Елена Степаненко простила Евгения Петросяна. Артистка призналась, что не держит зла на бывшего мужа.
"Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я... отпустила его в эту новую жизнь", – сказала Елена Григорьевна в интервью изданию "Антенна". Звезда посетовала, что в СМИ появилось много непроверенной информации об их разрыве с Евгением Вагановичем. "То, что писали, что я претендую на какие-то авторские права... что я его не пускаю в квартиру, это неправда", – подчеркнула актриса.
По словам Степаненко, Петросян взял все нужные ему вещи из их общей квартиры, а его сотрудник Денис время от времени приходит и берет кассеты, которые требуются для передач юмориста.
Евгению Вагановичу, с которым Елена Григорьевна прожила более 30 лет, она пожелала всего наилучшего: "Я хочу, чтобы у него все было хорошо! И все задуманное им сбылось бы в его новой жизни".
О том, что в семье Евгения Петросяна и Елены Степаненко не все гладко, СМИ начали писать почти 2 года назад. В ноябре 2018 г. артисты развелись, а в конце прошлого года Евгений Ваганович вновь связал себя узами брака. Новой избранницей артиста стала его помощница Татьяна Брухунова. По слухам, роман между ними вспыхнул несколько лет назад, еще тогда, когда Петросян был женат на Степаненко. Звездные экс-супруги до сих пор делят совместное имущество.
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