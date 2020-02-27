Юмористка изменила свое решение из-за суда

Елена Степаненко пускает своего бывшего мужа Евгения Петросяна в их общую квартиру нехотя и лишь по предварительной договоренности. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин, таким образом опровергнув заявление Степаненко о том, что экс-супруг без препятствий заходит в апартаменты.

"Она сама его там встречает. Она себя ведет таким образом, как будто все имущество ее", – делится адвокат. По его словам, раньше Степаненко не пускала Петросяна даже на порог квартиры, но после шумихи в прессе пошла на уступки. Несмотря на это, по словам Жорина, юмористка будто бы делает одолжение, позволяя бывшему мужу забирать личные вещи. К тому же, каждый раз находит причины этого не делать, что подтверждает телефонный разговор артистов, заявил адвокат.

Степаненко, предполагает Жорин, не изменила бы своего решения, если бы суд не обязал предоставить экспертам доступ в квартиру – сейчас они оценивают имущество, которые бывшие супруги делят после развода. Однако процесс идет очень медленно из-за нежелания юмористки уступать, рассказал адвокат Петросяна Teleprogramma.pro. Он добавил, что Елена категорически против делить имущество добровольно.

Скандал в семье Петросяна и Степаненко длится с 2018 г. после развода пары. Супруги прожили вместе более 30 лет и сейчас продолжают делить то, что нажили вместе за эти годы.

Ранее в Сети появились сплетни о том, что юмористка не дает бывшему мужу заходить в их общую квартиру, однако недавно она опровергла эти слухи. По словам Степаненко, в апартаменты свободно заходит не только сам Петросян, но и его помощник.