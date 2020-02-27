Степаненко уступила Петросяну в скандале с разделом имущества
Елена Степаненко пускает своего бывшего мужа Евгения Петросяна в их общую квартиру нехотя и лишь по предварительной договоренности. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин, таким образом опровергнув заявление Степаненко о том, что экс-супруг без препятствий заходит в апартаменты.
"Она сама его там встречает. Она себя ведет таким образом, как будто все имущество ее", – делится адвокат. По его словам, раньше Степаненко не пускала Петросяна даже на порог квартиры, но после шумихи в прессе пошла на уступки. Несмотря на это, по словам Жорина, юмористка будто бы делает одолжение, позволяя бывшему мужу забирать личные вещи. К тому же, каждый раз находит причины этого не делать, что подтверждает телефонный разговор артистов, заявил адвокат.
Степаненко, предполагает Жорин, не изменила бы своего решения, если бы суд не обязал предоставить экспертам доступ в квартиру – сейчас они оценивают имущество, которые бывшие супруги делят после развода. Однако процесс идет очень медленно из-за нежелания юмористки уступать, рассказал адвокат Петросяна Teleprogramma.pro. Он добавил, что Елена категорически против делить имущество добровольно.
Скандал в семье Петросяна и Степаненко длится с 2018 г. после развода пары. Супруги прожили вместе более 30 лет и сейчас продолжают делить то, что нажили вместе за эти годы.
Ранее в Сети появились сплетни о том, что юмористка не дает бывшему мужу заходить в их общую квартиру, однако недавно она опровергла эти слухи. По словам Степаненко, в апартаменты свободно заходит не только сам Петросян, но и его помощник.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ