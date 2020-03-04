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Звезда "Аншлага" решилась на кардинальные перемены во внешности

Звезда "Аншлага" решилась на кардинальные перемены во внешности
Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеПетросяна застали с молодой незнакомкой в театре
Елена Степаненко стала обладательницей голливудской улыбки

После развода заметно похудевшая звезда "Аншлага" Елена Степаненко продолжила свое преображение. Изменившаяся до неузнаваемости юмористка пошла на крайние меры. Не исключено, что ради любимых зрителей, ведь совсем скоро на телеэкраны выйдет ее новый проект. 

Знаменитость, которая заставляет смеяться миллионы россиян, решила подарить себе безукоризненную улыбку. В одной из лучших стоматологических клиник ей поставили виниры, пишут "7 дней". Так называют фарфоровые или керамические накладки на зубы, которые превращают улыбку в голливудскую.

Напомним, в феврале стало известно, что бывшая супруга Евгения Петросяна появится на телеканале "Россия 1" в качестве ведущей нового шоу "Елена Степаненко приглашает", которое стартует 6 марта. Известно, что артистка запросила солидный гонорар за свою работу. Речь идет об 1 млн рублей. 

Позже стало известно о воссоединении Петросяна и Степаненко. Правда, только на сцене. 

Ксения АНДРЕЕВА

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