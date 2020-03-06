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Петросяна застали с молодой незнакомкой в театре

Петросяна застали с молодой незнакомкой в театре
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист провел время без своей возлюбленной

Евгения Петросяна окружили поклонницы на светском мероприятии. Артист посетил премьеру мюзикла "Прайм-Тайм", причем оказался в театре он без своей возлюбленной Татьяны Брухуновой. Сопровождал юмориста его адвокат Сергей Жорин, который и рассказал подписчикам о проведенном времени.

На нескольких роликах, которые помощник Петросяна опубликовал в Инстаграм-историях, артист стоит в окружении налетевших на него девушек. "Не прижиматься", – говорит молодой блондинке снимающий юмориста адвокат. Девушка стояла рядом с Петросяном, пока их фотографировали. "Наоборот", - смеется бывший супруг Елены Степаненко. "Все, понеслось", – вздохнул Жорин, вероятно, намекая на любовь Петросяна к молодым спутницам. Затем к мужчинам присоединились и другие девушки, которые тоже хотели заполучить снимок со знаменитостью.

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян перестал скрывать свой роман с помощницей Татьяной Брухуновой, которой на мероприятии не оказалось. По слухам, пара поженилась несколько месяцев назад. Теперь возлюбленная юмориста терпит множество нападок в Сети и жалуется на публичность. Чрезмерное внимание, по словам Татьяны, портит ей жизнь. Артист же все еще делит имущество со своей бывшей женой.

В окружении молодых девушек Петросяна видят не впервые. Ранее юмориста застали с двумя красавицами в вышиванках.

Карина СИРАЗОВА

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