Бесстрашная пара спокойно посещает общественные места без масок

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе улетели в ОАЭ, где, по последним данным, коронавирусом заражены 59 человек. Похоже, юмориста и его молодую супругу абсолютно не пугает COVID-19 – они спокойно ходят в общественные места, не надевая маски.

Спутница артиста, которая, по информации журналистов, в конце 2019 г. стала его женой, делится всеми подробностями поездки в соцсети. Она выкладывает снимки из отеля, фотографирует город и себя на прогулке. После очередного кадра подписчицы снова начали восхищаться ее чувством вкуса.

На странице Евгения Петросяна в "Инстаграм" появился неожиданный снимок с пляжа. На нем юморист позирует без футболки, прикрывшись шляпой.

"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", – написал создатель передачи "Кривое зеркало".

Поклонники считают, что артист выглядит гораздо моложе своих лет и остается в прекрасной форме: "Дамы, держите себя в руках!", "Тело молодого мужчины", "Божечки! Как хорош!", "Красавчик", "О, Евгений Ваганович, да Вы мачо".

Возможно, Петросян решил улететь на отдых из-за продолжающегося "распила" имущества с Еленой Степаненко. Бывшие супруги пытаются поделить свои богатства, а сейчас экс-жена претендует еще и на авторские права.