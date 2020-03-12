Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Петросян увез молодую жену на опасный курорт

Петросян увез молодую жену на опасный курорт
Евгений Петросян. Фото:instagram.com/petrosyanevgeny
Бесстрашная пара спокойно посещает общественные места без масок

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе улетели в ОАЭ, где, по последним данным, коронавирусом заражены 59 человек. Похоже, юмориста и его молодую супругу абсолютно не пугает COVID-19 – они спокойно ходят в общественные места, не надевая маски.

Спутница артиста, которая, по информации журналистов, в конце 2019 г. стала его женой, делится всеми подробностями поездки в соцсети. Она выкладывает снимки из отеля, фотографирует город и себя на прогулке. После очередного кадра подписчицы снова начали восхищаться ее чувством вкуса.

На странице Евгения Петросяна в "Инстаграм" появился неожиданный снимок с пляжа. На нем юморист позирует без футболки, прикрывшись шляпой.

"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", – написал создатель передачи "Кривое зеркало".

Поклонники считают, что артист выглядит гораздо моложе своих лет и остается в прекрасной форме: "Дамы, держите себя в руках!", "Тело молодого мужчины", "Божечки! Как хорош!", "Красавчик", "О, Евгений Ваганович, да Вы мачо".

Возможно, Петросян решил улететь на отдых из-за продолжающегося "распила" имущества с Еленой Степаненко. Бывшие супруги пытаются поделить свои богатства, а сейчас экс-жена претендует еще и на авторские права. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей