Петросян увез молодую жену на опасный курорт
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе улетели в ОАЭ, где, по последним данным, коронавирусом заражены 59 человек. Похоже, юмориста и его молодую супругу абсолютно не пугает COVID-19 – они спокойно ходят в общественные места, не надевая маски.
Спутница артиста, которая, по информации журналистов, в конце 2019 г. стала его женой, делится всеми подробностями поездки в соцсети. Она выкладывает снимки из отеля, фотографирует город и себя на прогулке. После очередного кадра подписчицы снова начали восхищаться ее чувством вкуса.
На странице Евгения Петросяна в "Инстаграм" появился неожиданный снимок с пляжа. На нем юморист позирует без футболки, прикрывшись шляпой.
"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон", – написал создатель передачи "Кривое зеркало".
Поклонники считают, что артист выглядит гораздо моложе своих лет и остается в прекрасной форме: "Дамы, держите себя в руках!", "Тело молодого мужчины", "Божечки! Как хорош!", "Красавчик", "О, Евгений Ваганович, да Вы мачо".
Возможно, Петросян решил улететь на отдых из-за продолжающегося "распила" имущества с Еленой Степаненко. Бывшие супруги пытаются поделить свои богатства, а сейчас экс-жена претендует еще и на авторские права.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик