Петросян на пляже показал бритые ноги
Евгений Петросян отдыхает на курорте с возлюбленной Татьяной Брухуновой. Недавно они улетели в ОАЭ и теперь делятся снимками из путешествия, правда, пока по отдельности.
Новую фотографию юморист опубликовал на своей странице в "Инстаграм". В кадре он показан на пляже в белой рубашке, шляпе и синих плавках. Под фото артист отметил, что после критики его предыдущего снимка – с обнаженным торсом – теперь загорает в одежде.
Однако внимание подписчиков привлекла новая деталь снимка – ноги автора "Кривого зеркала". Они выглядят блестящими и гладкими, словно на них совсем нет волос. "А ноги какие красивые!", "Какие ножки у него! Как у молодого", "Вы ноги бреете?", "Почему в семейках а не в плавках?" – поделились впечатлениями комментаторы.
В ОАЭ Петросян и Брухунова полетели, несмотря на коронавирус и растущее число зараженных. Похоже, их не пугает инфекция – юморист и его пассия ходят в общественные места и не надевают маски.
На отдых Евгений Ваганович улетел, вероятно, чтобы отвлечься от проблем в Москве, к которым ему все же придется вернуться после путешествия. Он продолжает делить имущество с бывшей женой Еленой Степаненко. Ранее "Утро" писало, что Петросян и Степаненко воссоединятся после скандального развода.
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