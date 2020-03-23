Сильно исхудавшая Степаненко объявилась после долгой пропажи
После скандального развода с Евгением Петросяном, Елена Степаненко не появлялась на публике почти год. За это время артистка лишь изредка радовала поклонников короткими комментариями и крошечными интервью. Информацию о ней приходилось собирать по крупицам. Сейчас же она приоткрыла завесу тайны – появилась в компании звезды "Дома-2", талантливой певицы, актрисы Ольги Бузовой.
Степаненко возвращается к зрителям в новом амплуа – вместе с Бузовой она станет ведущей большого проекта на втором телеканале страны.
"Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко", – поведала Бузова в своей социальной сети.
Там же красавица, прославившаяся среди молодежи своим участием в самом долгом телепроекте России "Доме-2" прикрепила видео с Еленой.
Нельзя не отметить, насколько изменилась Степаненко. Артистка похудела на несколько десятков килограмм, и кажется, заметно помолодела. Для встречи с Ольгой она выбрала брючный костюм глубокого синего цвета. Изящной деталью образа стала брошь в виде поцелуя на бедре актрисы.
На кадрах артистки танцуют – они исполняют популярный среди молодежи трюк с ногами, а затем обнимаются и трутся спинами.
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2019 году. О том, что на самом деле стало причиной разрыва одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса неизвестно. После супруги громко делили совместно нажитое, по оценкам экспертов, речь шла о миллионах рублей.
После Елена Степаненко уединилась и долгое время не появлялась на светских тусовках. Ходили слухи, что она сильно изменилась после расставания и даже заболела. Однако официально сама артистка информацию никак не комментировала.
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