Звезда "Кривого зеркала" засветилась в неожиданной компании

После скандального развода с Евгением Петросяном, Елена Степаненко не появлялась на публике почти год. За это время артистка лишь изредка радовала поклонников короткими комментариями и крошечными интервью. Информацию о ней приходилось собирать по крупицам. Сейчас же она приоткрыла завесу тайны – появилась в компании звезды "Дома-2", талантливой певицы, актрисы Ольги Бузовой.

Степаненко возвращается к зрителям в новом амплуа – вместе с Бузовой она станет ведущей большого проекта на втором телеканале страны.

"Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко", – поведала Бузова в своей социальной сети.

Там же красавица, прославившаяся среди молодежи своим участием в самом долгом телепроекте России "Доме-2" прикрепила видео с Еленой.

Нельзя не отметить, насколько изменилась Степаненко. Артистка похудела на несколько десятков килограмм, и кажется, заметно помолодела. Для встречи с Ольгой она выбрала брючный костюм глубокого синего цвета. Изящной деталью образа стала брошь в виде поцелуя на бедре актрисы.

На кадрах артистки танцуют – они исполняют популярный среди молодежи трюк с ногами, а затем обнимаются и трутся спинами.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2019 году. О том, что на самом деле стало причиной разрыва одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса неизвестно. После супруги громко делили совместно нажитое, по оценкам экспертов, речь шла о миллионах рублей.

После Елена Степаненко уединилась и долгое время не появлялась на светских тусовках. Ходили слухи, что она сильно изменилась после расставания и даже заболела. Однако официально сама артистка информацию никак не комментировала.