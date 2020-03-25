Юморист обвинил экс-супругу в "разбазаривании" имущества

Евгений Петросян заметил, что его бывшая жена Елена Степаненко выносит личную коллекцию артиста из квартиры. Дорогую статуэтку заметили на съемках нового шоу экс-супруги артиста.

Она начнет вести собственный проект "Еще не вечер" на телеканале "Россия 1". Гостьей первого выпуска стала Ольга Бузова, которая опубликовала фото с сильно похудевшей Еленой Степаненко. На столе на заднем плане стоит фигурка козлика, в которой юморист узнал собственный антиквариат.

Небольшая статуэтка стоила Петросяну 200 тыс. руб., он приобрел ее в Израиле для своей коллекции, сообщил сайту "Комсомольская правда" адвокат юмориста Сергей Жорин. Драгоценная фигурка входит в список совместно нажитого имущества, раздел которого длится уже полтора года.

Сергей Жорин отметил, что после развода Степаненко поселилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, где стояла фигурка. Артистка неохотно пускает бывшего мужа за документами или личными вещами. Адвокат рассказал, что ведущая "буквально обыскивает" мужчину во время визитов, передает "Пятый канал".

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2019 году. Бывшие супруги до сих пор делят нажитое вместе имущество.

Ранее "Утро" рассказало, что у Петросяна и его молодой помощницы родился ребенок.