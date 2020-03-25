Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Петросян накинулся на Степаненко из-за крошечного козла

Петросян накинулся на Степаненко из-за крошечного козла
Евгений Петросян. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Юморист обвинил экс-супругу в "разбазаривании" имущества

Евгений Петросян заметил, что его бывшая жена Елена Степаненко выносит личную коллекцию артиста из квартиры. Дорогую статуэтку заметили на съемках нового шоу экс-супруги артиста. 

Она начнет вести собственный проект "Еще не вечер" на телеканале "Россия 1". Гостьей первого выпуска стала Ольга Бузова, которая опубликовала фото с сильно похудевшей Еленой Степаненко. На столе на заднем плане стоит фигурка козлика, в которой юморист узнал собственный антиквариат. 

Небольшая статуэтка стоила Петросяну 200 тыс. руб., он приобрел ее в Израиле для своей коллекции, сообщил сайту "Комсомольская правда" адвокат юмориста Сергей Жорин. Драгоценная фигурка входит в список совместно нажитого имущества, раздел которого длится уже полтора года. 

Сергей Жорин отметил, что после развода Степаненко поселилась в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке, где стояла фигурка. Артистка неохотно пускает бывшего мужа за документами или личными вещами. Адвокат рассказал, что ведущая "буквально обыскивает" мужчину во время визитов, передает "Пятый канал".

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2019 году. Бывшие супруги до сих пор делят нажитое вместе имущество. 

Ранее "Утро" рассказало, что у Петросяна и его молодой помощницы родился ребенок

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей