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Дочь Петросяна лишили дома

Дочь Петросяна лишили дома
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/
Дочери артиста, поддержавшей при разводе его экс-супругу Елену Степаненко, придется терпеть стеснения еще несколько недель

Единственная дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина, которая живет в США прилетела в Россию. Однако приезд женщины оказался тяжелым для нее – теперь ей закрыт въезд домой. 

О том, что произошло с единственной известной наследницей артиста рассказала ее знакомая. По словам осведомительницы, Викторина частенько приезжает в российскую столицу – тут она навещает Степаненко, с которой очень близко дружит даже после ее скандального развода с Петросяном. Живет она в одной из квартир юмористки. 

По слухам, именно Степаненко поведала Викторине новость о появлении в семье Петросяна ребенка. Та хотела поздравить отца с такой чудесной новостью, но не смогла – общения не сложилось.

После Викторина решила уехать в родную Америку, но сделать этого не смогла: из-за пандемии коронавируса границы закрылись. Женщина в шоке: дома у нее бизнес, дети и новорожденный внук. Когда она сможет вернуться неизвестно, пишет Собеседник.ru. 

О том, что на самом деле происходит в семье Петросяна неизвестно никому, кроме участников семейной драмы. Сам Евгений Ваганович не комментирует свою жизнь, предпочитая скрывать ее от назойливых глаз. 

Елена Степаненко после развода тоже придерживается политики невмешательства. Долгое время она не появлялась на публике и не выступала. В конце марта она все-таки вышла из тени и объявила о триумфальном возвращении на телеэкраны. Сильно похудевшая и изменившаяся звезда юмора будет вести новое шоу в компании Ольги Бузовой. 

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Рина КРАСНОВА

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