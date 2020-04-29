Слухи о молодом любовнике звезды "Кривого зеркала" оказались ложными

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись год назад. Теперь юморист живет с молодой подругой, и у пары, по слухам, родился ребенок. Недавно стала всплывать информация и о личной жизни артистки: якобы у нее появился тайный возлюбленный, который закидывает ее подарками. Так ли это, рассказала представитель Елены Степаненко.

В зрелом возрасте, по ее словам, подобные переживания и перемены в личной жизни довольно опасны. "Это чистой воды вымысел", – заверила она, объяснив, что Степаненко к тому же – очень верующий человек. Звезда "Кривого зеркала" считает, что венчанный брак может быть только один, а обряд развенчания они с Петросяном не проходили.

Сейчас у юмористки, которая после развода заметно похорошела, совсем другие приоритеты – она активно работает. Представитель звезды рассказала сайту "Комсомольская правда", что теперь Степаненко, которая 30 лет была в тени Петросяна, раскрылась совершенно по-другому.

По словам представителя артистки, слухи о молодом любовнике стали появляться практически сразу после развода. Однако журналисты издания предполагают, что их могла распустить и сама команда Степаненко для раскрутки ее нового шоу.