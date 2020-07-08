"Сроки затягиваются": адвокат о разводе Петросяна и Степаненко

"Сроки затягиваются": адвокат о разводе Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Оценка богатств звезд "Аншлага" заняла много времени

Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод еще в 2018 году, однако у бывших супругов осталось много общего имущества, которое они так и не смогли поделить. По словам адвоката юмориста, процесс может затянуться на неопределенное время.

При этом Сергей Жорин отметил, что Степаненко отказалась урегулировать эти вопросы в досудебном порядке, что также повлияло на длительность процесса.

По словам юриста, сейчас продолжается оценка общего имущества экс-супругов. За годы совместной жизни пара обзавелась внушительной коллекцией книг, приобрела немало предметов искусства, фарфор и прочие ценности. Для того чтобы разделить все это между бывшими супругами, каждый предмет должен пройти экспертную оценку, передает издание WomanHit.

"Учитывая объем имущества, я думаю, все происходит в разумные сроки", - заметил адвокат.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Петросян вступился за свою подругу Татьяну Брухунову. Юморист не стал игнорировать слова Виктора Коклюшкина о девушке, которую сатирик назвал не подходящей для него парой. Петросян посчитал высказывание друга оскорблением и подал на него в суд.

Ольга ФЕДОРОВА

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