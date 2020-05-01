Степаненко рассказала об истерике Петросяна во время раздела имущества
После 33 лет брака Елена Степаненко и Евгений Петросян никак не могут поделить нажитое имущество. Супруги развелись еще 2 года назад, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
Юмористка настаивает, что все так затянулось именно по вине ее бывшего мужа. Во время своей телепередачи “Еще не вечер” она рассказала, что была согласна поделить все поровну, причем это ей предложил сам Петросян. Когда он подробно расписал свое видение равного раздела имущества, Степаненко оказалась недовольна и предложила ему поменять фамилии местами.
“Как пошел ор! Как? Что? Почему?”, – рассказывает артистка.
Сейчас Евгений Петросян, по слухам, живет со своей помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой. Степаненко считает, что ее бывший супруг поступил не по-мужски, поскольку скрывал от нее свое новое увлечение. Она утверждает, что если бы Петросян пришел к ней и честно признался в романе с молодой девушкой, то она спокойно отпустила бы его.
Сейчас артистка считает, что главная цель Петросяна – уничтожить ее в суде. Сообщается, что речь идет о разделе многомиллионного имущества. Сама Степаненко считает, что муж еще вернется к ней.
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