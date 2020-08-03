Звезда "Кривого зеркала" заявила, что все обошлось без слез

Советская и российская артистка Елена Степаненко высказалась по поводу своего развода с сатириком Евгением Петросяном, который произошел в 2018 году, после 33 лет совместной жизни. По словам телеведущей, все пройденное – к лучшему.

В эфире телепередачи "Еще не вечер" Елена, выступающая в качестве ведущей, призналась, что новость о намерении супруга уйти восприняла без слез, отмечает URA.RU. Юмористка добавила, что пытается сразу принять ситуацию такой, какая она есть, несмотря на резкое заявление мужа о разводе, передает телеканал "360".

"Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, когда я встала попить. У меня должен быть продолжительный тур в Сибири. Этот человек все говорит, а я слушаю и отвечаю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра улечу. Я над этим подумаю. Вот и все", – призналась ведущая.

Далее звезда "Кривого зеркала" решила выпустить пар, отработав боксерские удары по манекену. Степаненко принялась колотить со страшной силой, и в конце одному из присутствующих пришлось ее остановить.

Сатирик Леонид Натапов рассказал, что Петросян находится "между двух огней": с одной стороны – дочь Викторина, а с другой – молодая возлюбленная Татьяна Брухунова. По словам друзей юмориста, женщины не ладят между собой. Якобы у отца и дочери произошел конфликт именно из-за его новой возлюбленной. А 31-летняя помощница "вьет веревки" из знаменитости после свадьбы.