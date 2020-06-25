"Вьет веревки": Петросян ругается с молодой женой

"Вьет веревки": Петросян ругается с молодой женой
Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Конфликты в семье начались из-за дочери юмориста

Известный артист Евгений Петросян находится "между двух огней". С одной стороны, дочь Викторина, а с другой – молодая подруга Татьяна Брухунова. По словам друзей юмориста, женщины не ладят между собой. Якобы у отца и дочери произошел конфликт именно из-за его новой возлюбленной. А 31-летняя помощница "вьет веревки" из знаменитости после свадьбы.

На карантине дочь Евгения Вагановича жила у его бывшей супруги Елены Степаненко. После развода двух артистов Викторина поддерживает мачеху, а не отца. Сама же Татьяна "стала показывать характер", поэтому подружиться у них так и не вышло. Об этом рассказал "Комсомольской правде" писатель-сатирик Леонид Натапов.

Друг Петросяна также добавил, что женщины "треплют нервы" юмористу из-за своей неприязни друг к другу. И отметил, что Евгений Ваганович искренне и сильно влюбился в Брухунову. До свадьбы избранница якобы предпочитала помалкивать, а после уже показала свой характер во всей красе. Их отношения из-за всего переживают непростой период, считают близкие. 

Викторина нервничает еще по поводу доходов отца. Петросян многое уже переписал на свою 31-летнюю жену, и ей "не мало отлетает миллионов". Друг юмориста сообщил, что раньше не замечал "такой легкомысленной щедрости" от Евгения Вагановича.

Как рассказали друзья артиста, отношения с Викториной у него стали хуже и из-за затеянного раздела имущества. Они отметили, что у Петросяна много антикварных вещей помимо недвижимости. А Викторина, как искусствовед по образованию, переживает за такое наследство.

Масла в огонь подлили и слухи о том, что у Петросяна и Брухуновой родился ребенок. Ранее коллеги по цеху говорили, якобы паре родила сына суррогатная мать. Сами юморист и его помощница эту информацию не подтвердили.

Юлия ЕВГРАФОВА

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