Образы Татьяны Брухуновой оценил дизайнер Влад Торхов

Молодая подруга юмориста Евгения Петросяна славится своей любовью к шопингу. Татьяна Брухунова регулярно выкладывает в своих соцсетях новые луки. Совершать покупки ей не помешал и карантин. По оценке специалиста, за этот период Брухунова потратила на обновки порядка миллиона рублей.

К таким выводам пришел дизайнер Влад Торхов, пишет "Комсомольская правда". Он оценил снимки Татьяны, опубликованные в "Инстаграм". Причем рассматривал эксперт исключительно одежду. Дополняющие каждый наряд аксессуары и дорогие украшения Торхов не брал в счет.

К примеру, в период самоизоляции подруга Петросяна как-то вышла прогуляться во дворе в луке за 73 тысячи рублей. Брухунова тогда была одета в платье от дизайнера Юлии Рубан за 8 500, балетки Prada за 40 тысяч и дополнила образ очками Fendi почти за 19 тысяч рублей. Также Татьяна взяла с собой сумочку за 5 500 рублей.

За другой не менее интересный образ подруга юмориста отдала без малого 90 тысяч рублей. Тогда улыбающаяся на фото Брухунова предстала перед фанатами в "кошачьем" луке. Симпатичная шляпка с ушками обошлась Татьяне в 25 тысяч рублей, обувь стоила 50 тысяч, а за тренч с платком ей пришлось отдать 15 000 рублей.

Ранее "Утро.ру" писало, что Брухунова похвасталась снимками с Петросяном.